Nico Rosbergilla ei ole ollut ajatustakaan paluusta: "Tuo tie on loppuun kuljettu"

Formula ykkösten puolustava maailmanmestari Nico Rosberg nauttii eläkepäivistään eikä ole kertaakaan miettinyt paluuta lajiin.

– En. Tuo tie on loppuun kuljettu, iloisella tavalla, Rosberg vastasi F1:n nettisivujen haastattelussa kysymykseen comebackin pohtimisesta.

– Minulla ei ole yhden yhtä katuvaa ajatusta (lajista vetäytymisestä). Saavutin kaiken, jota lähdin tavoittelemaan noin 15 vuotta sitten. Ja uran päätös ei olisi voinut olla täydellisempi ja palkitsevampi.

Kaikesta huolimatta Rosberg myöntää, että F1 antaa jotain sellaista mitä "tavallinen" elämä ei pysty tarjoamaan.

– On totta, ettei ole helppoa löytää jotain joka vastaa sitä henkistä voimantunnetta, jonka saa F1-kisan voittamisesta hienon taistelun jälkeen.

– Elämäni on kuitenkin ollut jännittävää, ja olen jo tarttunut uusiin hienoihin haasteisiin. Myös henkilökohtaisella tasolla tämä vuosi on ollut erityisen erityinen, toisen lapsemme myötä. Joten kaikki on hyvin, kiitos vain.

Nicon isä Keke Rosberg otti Suomen kaikkien aikojen avausmestaruuden F1:ssä vuonna 1982. Poika ihailee yhä molempien Rosbergien nimiä mestaruuspokaalissa.

– Olen niin ylpeä siitä, että isäni ja minä olemme siinä molemmat. Katselen sitä aika usein, ja on aina yhtä uskomatonta lukea legendojen nimiä oman nimeni vieressä.

– Ja äidillekin tuo on hieno juttu. Kaikki hänen miehensä ovat F1-mestareita!

Rosberg on seurannut tätä kautta tiiviisti, ja Ferrarin ja Mercedeksen taistelu on tehnyt kaudesta hänen mielestään mahtavan. Ex-tallitoveri Lewis Hamilton on hyvin lähellä ratkaista mestaruuden sunnuntaina Meksikossa, mutta Ferrarin Sebastian Vettelillä on vielä seitinohuet saumat Hamiltonin kukistamiseen. Rosbergilta kysyttiin vinkkejä Vettelille, mutta niitä ei tullut.

– Tunnen kilpailija-Lewisin paremmin kuin kukaan muu, mutta annan Sebin ratkaista tuon ihan itse.