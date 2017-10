Joensuulaiset pistävät parastaan Unbroken-kilpailussa pääkaupunkiseudulla - kuvia

Kaksipäiväinen Unbroken 2017 -loppukilpailu on käynnissä pääkaupunkiseudulla.

Tänään kilpailupaikkana toimii Tapiolan urheiluhalli Espoossa.

Joensuusta kisaan pääsivät karsintojen kautta Noora Huohvanainen, Samuel Lappalainen ja Janne Palviainen, CrossFit Paja kertoo Facebookissa.

Mukaan pääsi karsintojen 32 parasta naista ja miestä. Karsintoihin osallistui 70 naista ja 90 miestä, CrossFit Paja valottaa.

- Ensimmäisenä kilpailupäivänä testattiin taitoa ja aerobista kuntoa pelastusuinnilla ja palomiestestissä. Päivän jälkeen Noora on sijalla 24, Samuel 17 ja Janne loistavasti sijalla 10.

Lauantaina testataan maksimivoimaa, lihaskestävyyttä, taitoa ja aerobista kuntoa. Lajeina ovat muun muassa "Pumping Battle", "Do you need a pistol?" ja "Heart rate plunge".

Kilpailun voittajat ovat selvillä lauantaina kello 18.

Järjestäjien mukaan tapahtuma oli loppuunmyyty viime vuonna.

Jos CrossFit Pajan Facebook-julkaisu ei näy jutussa, se löytyy täältä.