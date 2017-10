Walesin MM-rallin kärkipaikka tiukasti Evansin hallussa

Britti Elfyn Evans on pyyhältämässä vääjäämättä Walesin MM-rallin voittoon. Evans johtaa rallia 46,3 sekunnin erolla, kun kisasta on ajamatta enää kolme erikoiskoetta.

Sunnuntaina toiseksi on noussut kahden ensimmäisen erikoiskokeen jälkeen Hyundain belgialaiskuljettaja Thierry Neuville, joka taistelee vielä jopa maailmanmestaruudesta. Tittelissä tiukemmin kiinni oleva Ranskan Sebastien Ogier on kolmantena. Hänen ja Neuvillen ero on 3,7 sekuntia.

Suomen Jari-Matti Latvala jatkaa neljäntenä. Toyota-kuljettajalla on kaikki saumat vielä jopa palkintopallille Walesissa, mutta toisaalta taas Norjan Andreas Mikkelsen ja Viron Ott Tänak hiillostavat Latvalaa aivan iskuetäisyydellä. Tänak kuittasi itselleen päivän ensimmäisen pätkän, Mikkelsen vei puolestaan nimiinsä toisen.

– En tiedä, miten pystyn ottamaan ajasta lisää pois. Andreas ajaa todella hyvin. En tiedä, pystynkö vastaamaan siihen vauhtiin, Latvala pohdiskeli ralliradiossa.

Toyotan Esapekka Lappi on yhdeksäntenä. Hänen sijoitukseensa ei liene tulossa muutoksia enää ajamalla.

– Luotto on parempi. Näyttää siltä, että auto toimii paremmin. Olen edelleen liian hidas, mutta olemme yhä rallissa mukana. Se on hyvä asia, Lappi kertasi.