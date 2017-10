Espanjan jalkapallojätti Real Madrid kärsi yllättävän takaiskun jahdatessaan sarjakärki Barcelonaa Espanjan liigassa, kun Girona voitti vieraansa 2–1. Katalonialaisseura Girona pelaa historiansa ensimmäistä kautta Espanjan pääsarjassa.

Poliittisestikin latautuneessa pelissä Real pääsi johtoon 12. minuutilla Iscon maalilla. Girona iski kuitenkin toisen puoliajan alkuvartin aikana kahdesti, ensin Cristhian Stuanin osuessa 54. minuutilla ja Cristian Portun iskiessä sitten 58. minuutilla seurahistorian komeimman voiton tuoneen maalin.

Real on sarjassa kolmantena, mutta eroa Barcelonaan on jo kahdeksan pistettä. Kierroksia on takana kymmenen.