"Karmea tapa voittaa F1-mestaruus" – Hamilton oli hämmentynyt neljännen mestaruuden ratkettua

Lewis Hamilton nousi harvalukuiseen joukkoon varmistettuaan F1-uransa neljännen maailmanmestaruutensa. Hamiltonin ohella neljä mestaruutta on Alain Prostilla ja Sebastian Vettelillä. Eniten F1-mestaruuksia on peräti seitsemän MM-titteliä keränneellä Michael Schumacherilla. Juan Manuel Fangiolla mestaruuksia on viisi.

Mercedes-kuljettaja Hamiltonille mestaruus toki kelpasi, mutta tapa millä se tuli sai brittitähden hämilleen. Hamilton putosi alun kolaroinnin takia kauaksi Meksikon gp-kilpailun kärkitaistosta ja sujutteli maaliin lopulta yhdeksäntenä. Se riitti kuitenkin mestaruuden varmistamiseen. – Tämä oli karmea tapa saavuttaa mestaruus. Mutta minkä sille voi, Hamilton sanoi Autosport-lehden mukaan. Hamiltonin mukaan hän ei juurikaan ynnäillyt MM-pisteitä hänelle sekavaksi muuttuneen kisan aikana. – Ei minulla ollut mitään käsitystä, kuinka maailmanmestaruuden saavuttamisen kanssa käy. Yritin vain päästä kisassa eteenpäin ja nousta tulosluettelossa, jotta pääsisin jollain tavalla kiinni kilpa-ajoon, Hamilton kuvaili. – Kilpailun jälkeen tunteeni olivat kaksijakoiset, Hamilton tuumi. Useita syitä mestaruuteen Meksikon kisa oli mitä oli, mutta joka tapauksessa Hamilton ajoi vahvemman loppukauden kuin lähin haastajansa, Ferrari-pilotti Vettel. Mercedeksen auto on myös ollut vahvempi kuin ongelmien kanssa painineen Ferrari-tallin ajokki. Hamilton hyötyi Ferrarin teknisistä pulmista. Mestari-Hamilton on myös loistava aika-ajaja, paalupaikkojen ennätysmies. Paalupaikat ovat tuoneet hänelle äärimmäisen arvokasta etua myös kuluvalla kaudella. Oivaa taustatukea mestaruusjahdilleen Hamilton on saanut Mercedes-tallitoveri Valtteri Bottakselta. Bottas ehti Vettelin edelle useassa kisassa ja ryösti näin tukun pisteitä Hamiltonin pahimmalta MM-haastajalta. – Tiesin, että Lewis on lahjakas kuljettaja, mutta en tiennyt, että hän tekee näin kovasti töitä menestyäkseen. Minusta hän todella ansaitsee MM-tittelin tänä vuonna, Bottas kehui.