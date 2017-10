Rytmi veressä – Katarina Naumanen nousi kilpatanssijasta jalkapallomaajoukkueeseen

Kun samaa lajia on harrastanut lähes kymmenen vuotta, ei nuorisomaajoukkueeseen nouseminen tunnu niin yllättävältä. Luontainen lahjakkuus on aina selvä etu, mutta säännöllisellä harjoittelulla kehittyy lähes jokainen nuori – yksilöiltä mitään pois ottamatta.

Naisten jalkapallomaajoukkueen keskuspuolustaja Katarina Naumanen on yksi jalkapallon pelaamisen vasta myöhemmällä iällä aloittaneista huippupelaajista. Ensikosketus lajiin tuli yhdeksänvuotiaana Naumasen muutettua Joensuusta Kuopioon.

– En oikein tuntenut ketään. Äiti ehdotti futiskoulua; sieltä voisi saada ainakin kavereita ja siellä on varmaan ihan hauskaa. Olen aika rämäpää, niin totta kai suostuin. Ryhmänohjaajani sanoi, että pärjäisin varmasti.

Ja jos hänen ikäluokkaansa valmentanut ohjaaja ei olisi kysynyt Naumasta Kuopion MimmiFutikseen (nykyisin Pallokissat), tämä ei todennäköisesti pelaisi nyt Suomen A-maajoukkueessa ja naisten liigaa HJK:ssa.

Nurmeksessa syntynyt ja sieltä viisivuotiaana Joensuuhun muuttanut Naumanen harrasti samaan aikaan kilpatanssia. Hän oli kuusivuotias mennessään ensimmäistä kertaa Hip Hop -tanssiharjoituksiin. Kun hiphop loppui Ylämyllyltä, hän jatkoi seitsemänvuotiaana kilpatanssiharjoituksiin.

– Tanssiminen oli harrastelua Joensuussa, ja Kuopiossakin kymmenen ikävuoden tietämille. Sitten sain tanssiparin Jyväskylästä ja pari vuotta treenasin siellä. Futiskentältä suoraan autoon ja autolla Jyväskylään.

SM- ja maajoukkuetason kilpatanssijana hän edusti Suomea MM-kisoissakin. Lopulta oli valittava kahden lajin välillä. Päätös syntyi kuitenkin melko helposti.

– Lopetin tanssin yhdeksännen luokan lopulla. Silloinen tanssiparini asui Kouvolassa ja joukkue oli Kuopiossa, niin se alkoi olla aika mahdotonta.

– Tanssimaailma on aika raadollinen ja siellä on tosi suuret varjopuolensa. Ehkä futiksessa pelaaminen ja joukkue olivat niin suuri osa, että siihen oli enemmän paloa.

22-vuotias Naumanen tanssii yhä. Nyt omaksi ilokseen.

Oliko tanssimisesta hyötyä jalkapalloilijan uraa varten?

– Erityisesti koordinaatiokyky ja kehonhallinta ovat taitoja, jotka kehittyivät eri tanssilajeissa. Tanssi on antanut minulle todella hyvän pohjan.

Urheiluhulluksi itseään kuvaava Naumanen harjoitteli nuorena paljon omalla ajallaan. Ensin 13-vuotiaana piirijoukkueeseen, sitten 16-vuotiaana Naumanen debytoi jo naisten liigassa Pallokissoissa ja nousi alle 16-vuotiaiden maajoukkueeseen.

Silloin hän asetti itselleen tavoitteen ja alkoi tehdä entistä enemmän töitä. Jalkapalloa ei mietitty tulevaisuuden ammattina, mutta tietty määrätietoisuus oli syntynyt.

Nouseva tähti, silloin A-maajoukkueen rinkiin mukaan noussut toppari lähti kesken kauden 2015 Yhdysvaltoihin. Pallokissat menetti kapteeninsa ja luottopelaajansa Orlandoon, kun samana keväänä ylioppilaaksi kirjoittanut Naumanen siirtyi hyvätasoiseen University of Central Floridaan.

– Olen matkustelijatyyppi. Neljäntenä lukiovuonna aloin miettiä, että mikä olisi minulle seuraava askel. Hain onnistuneesti Helsingin Kauppakorkeakouluun, joten Suomessa olisi ollut heti opiskelupaikka. Sitten minua ruvettiin kyselemään jenkkeihin ja pääseehän aina takaisin, Naumanen taustoittaa.

Naumanen lähti rapakon taakse avoimin mielin ilman painetta siitä, kestäisikö vaihto vain kuukausia tai useamman lukuvuoden. Peliaikaa tuli, mutta ei niin paljon kuin Naumanen oli odottanut. Muutkin syyt saivat hänet palaamaan Suomeen ja siirtymään HJK:hon keväällä 2016.

– Halusin opinnot käyntiin Suomessa, että voin lähteä ehkä Euroopan kentille jossain vaiheessa. Floridassa oli paljon sääntöjä treenaamiseen ja siellä mennään vahvasti joukkue edellä. Suomesta on helpompaa ponnistaa Euroopan kentille.

Yliopistosarjassa monet joukkueet pelasivat vahvaa, aggressiivista ja juoksuvoimaista jalkapalloa, mutta University of Central Floridan joukkueella pallonhallinta korostui eurooppalaistyylisesti.

– Piensyöttöpeli teki hyvää. Pallollista peliä jaksan kehittää enemmän ja enemmän. Se vuosi siinä mielessä vaihtoi ajattelu- ja näkemistapaani.

– Henkisellä puolella se oli järkyttävän hyvä kokemus. Olen saanut kapteenina pelata koko ottelun. Yht´äkkiä piti taistella peliajasta, mikä teki minulle tosi hyvää.

Helsinkiläistynyt Naumanen ei ole unohtanut lapsuudenaikaisia ympäristöjään. Naumasen toiset isovanhemmat asuvat Lehmossa. Noin puolen tunnin ajomatkan päässä asuu isä, ja toiset isovanhemmat majailevat Juuassa. Äiti asuu yhä Kuopiossa.

Kotiseuduillaan Naumanen yrittääkin käydä mahdollisuuksien mukaan, mutta jalkapalloilijan arki on kiireistä.

– Kauden aikana vapaat viikonloput ovat vähissä, mutta käyn Joensuussa ja Kuopiossa muutaman kerran vuodessa. Joensuustakin viimeiset lapsuudenystäväni ovat muuttaneet Helsinkiin.



https://bundesliigafi.com

Englanti olisi Naumaselle toiveiden täyttymys

Katarina Naumasen loppukausi HJK:ssa oli erinomainen. Liigan päätöskierroksella Klubi varmisti pronssimitalin ja vain viikko sen jälkeen PK-35 Vantaa kaatui Klubin käsittelyssä tiukassa Suomen cupin loppuottelussa. Ei siis ihme, että hän on jokseenkin tyytyväinen myös omiin suorituksiinsa kauden osalta.

– Viime vuonna tulin HJK:hon vähän jälkijunassa. Tämä on ollut paljon ehjempi kausi ja olen suoriutunut paljon tasaisemmin. En voi sanoa pelanneeni hurmiossa tai flow’ssa. mutta olen ollut sellainen tietynlainen tukipilari, joka pelaa aina tietyllä tasolla.

– Se on minussa ehkä pelaajana yksi ominaisuus. Taso ei hirveästi heittele – ei tule sellaisia järkyttävän huonoja pelejä paljoakaan. Pystyn aina olemaan siellä hyvällä tasolla, vaikka olenkin vielä suhteellisen nuori, Naumanen hymähtää.

HJK:n pelisysteemi on tarjonnut hänelle mahdollisuuden pelata vahvuuksillaan. Helsinkiläisseura on pyrkinyt pitämään palloa ja rakentamaan maltillisia hyökkäyksiä, ja puolustettaessa eteenpäin on haluttu pelata aggressiivisesti.

Vielä on epävarmaa, jatkuuko Naumasen ura Suomessa vai ulkomailla. Englannin kentistä unelmoiva pelaaja tekee päätöksensä tulevina kuukausina.

– Katsotaan nyt. Toivon, että ulkomaille olisi lähtö jo ensi keväänä tai sitten syksyllä. Katsotaan, mitä vaihtoehtoja on.

Englantiin hän ei kuitenkaan usko siirtyvänsä suoraan.

– On aika kovatasoista siellä, joten ehkä pitää käydä ensin jossain muualla. Mutta jos joku päivä pääsisin Englantiin pelaamaan, se olisi futisuran toiveiden täyttymys.

Englannissa naisten jalkapallon asema on huomattavasti suurempi kuin Suomessa. Kotimaassa tilanne ei ole vieläkään ideaali, mutta Naumasen mukaan naisten jalkapallo kiinnostaa aiempaa enemmän.

– Se on nousussa, mutta ei jyrkästi. Muun muassa media on koko ajan pikkuhiljaa enemmän kiinnostunut, mutta muista Euroopan maista olemme jäljessä.

Jalkapallon Pelaajayhdistyksen varapuheenjohtajana toimiva Naumanen kertoo, että naisten jalkapallon aseman parantamisesta ollaan keskusteltu jonkin verran JPY:n toimistolla. Aseman parantaminen ei tapahdu sormia napsauttamalla.

Miten naisten jalkapallon asemaa voisi parantaa Suomessa?

– Pelaajien pitää olla valmiita tekemään enemmän. Meidän pitää näkyä enemmän juniorien treeneissä ja tapahtumissa ja luoda sellaista tiettyä yhteisöllisyyttä naisfutiksenkin sisälle, että saamme ensin ne junnut katsomoon, Naumanen sanoo.

– Jos onnistumme maajoukkuepeleissä, se luo sitä buumia, mikä näkyy vaikka Hollannissa. Kun Hollanti voitti EM-kisat, niin yhtäkkiä koko maa onkin sekaisin naisfutiksesta.

Nähtäväksi jää, selviytyykö Suomi jatkoon nykyisestä MM-karsintalohkostaan uuden ruotsalaisvalmentajansa Anna Signeulin, 56, johdolla. Suomi pelaa samassa lohkossa Itävallan, Serbian, Espanjan ja Israelin kanssa. Vuoden 2019 kisat pelataan Ranskassa.