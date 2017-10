Jatkopaikkoja tarjolla Mestarien liigassa tällä viikolla – Pelaako Tottenhamin maaliruisku?

Usealla joukkueella on mahdollisuus varmistaa jatkopaikka jalkapallon Mestarien liigan lohkovaiheesta tällä viikolla. Tiistain pelikierroksella sauma jatkopaikan varmistamiseen on muun muassa Manchester Unitedilla ja PSG:n tähtisikermällä.

ManU kohtaa tiistaina kotikentällään A-lohkon ottelussa portugalilaisen Benfican.

ManU nappaa jatkopaikan, jos se voittaa Benfican ja Moskovan TsSKA ei voita A-lohkossa Baselia tai jos ManU pelaa tasan ja TsSKA häviää.

PSG pelaa tiistaina Pariisissa B-lohkon ottelussa belgialaista Anderlechtia vastaan. Muun muassa brassipelaaja Neymarin tähdittämä PSG ottaa jatkopaikan, jos se voittaa oman ottelunsa ja Celtic ei voita B-lohkossa Bayern Müncheniä tai jos PSG pelaa tasan ja Celtic häviää.

Mahdollisuus jatkopaikan varmistamiseen on myös Saksan suurseura Bayern Münchenillä. Bayern menee jatkoon, jos se voittaa vierasottelussa Celticin ja PSG välttää tappion.

Bayern pelaa Celtic-ottelussa ilman maalitykkiään Robert Lewandowskia, jolla on saksalaisseuran mukaan lievä reisivamma.

Real Madrid Lontoossa

Keskiviikon pelikierroksella on tarjolla muun muassa italialaisen Napolin kotiottelu englantilaista Manchester Cityä vastaan. City varmistaa jo jatkopaikan F-lohkosta, jos se pystyy välttämään tappion Napolin kotinurmella.

Napoli on yleensä vahva kotiotteluissaan. Valioliigaseuroja vastaan pelaamistaan viidestä viime kotiottelusta se on voittanut neljä ja yksi niistä on päättynyt tasapeliin.

Tottenhamin päävalmentaja Mauricio Pochettino toivoo, että joukkueen maaliruisku Harry Kane olisi pelikunnossa keskiviikkona Lontoossa pelattavassa H-lohkon ottelussa Real Madridia vastaan. Kane on kärsinyt takareisivammasta.

– Hänen tilanteensa arvioidaan, ja teemme sitten kokonaisuuden kannalta parhaan mahdollisen päätöksen. Tunteeni tämän asian suhteen on hyvä, mutta loppujen lopuksi tässä ei ole kyse minun tuntemuksistani vaan Harry Kanen tuntemuksista, Pochettino tuumi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Sekä Tottenhamilla että Real Madridilla on voitolla sauma ottaa jatkopaikka.