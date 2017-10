Malinen tuo Pikkuhuuhkajiin taustamiehet – Teemu Tainio apuluotsiksi

Jalkapallon alle 21-vuotiaiden maajoukkueessa koettiin tänä syksynä aikamoinen muutos, kun päävalmentajaa vaihdettiin kesken karsintojen. Liigaseura SJK:hon siirtyneen Tommi Kautosen seuraajan nimi ei vaatinut suomifutiksen ystäviltä sen kummempaa googlaamista: Juha Malinen, 59, vaihtaa RoPS-elämän maajoukkuevalmennukseen.

Maanantaina kokenut luotsi esitteli ensimmäisen joukkueensa Suomen matkatessa ensi viikolla EM-karsintapeliin Georgiaan. Malinen kehuu edeltäjänsä työtä, ja niinpä pelaajavaihdoksia ei valtavasti ole. Taustaporukka sen sijaan vaihtuu tyystin: ex-huippupelaaja Teemu Tainio on kakkosluotsina, Tuomas Peltonen maalivahtivalmentajana, Ari Virta fysioterapeuttina ja Ilkka Mäkelä joukkueenjohtajana.

– Tähän on äärettömän hyvä ottaa pelaaja, joka pelaajienkin silmissä tiedetään terrierimäiseksi taistelijaksi aivan maailman huipputasolta. Sellaista ilmettä haluan joukkueeseen, ja "Tornion terrieri" tulee kakkosvalmentajaksi. Ja pohjoisen miehinä puhutaan samaa body languagea, Malinen kuvaili valmentajauransa alkuaskelilla olevan Tainion ottamista mukaan.

RoPSia "korostetusti"

Pohjoista voimaa on pelaajistossakin, sillä mukana on neljä RoPS-nuorukaista. Malinen kaipaa jotain tuttua mukaan, ainakin näin aluksi.

– Entisiä pelaajiani on tässä ehkä korostetusti, mutta saattaa olla, että heitä kohtaan kriteerit alkaa kasvamaan tämän ottelun jälkeen. Mutta kuten taustaryhmäänkin, minun pitää saada myös joukkueeseen sellaista jo valmiiksi muokattua pinta-alaa.

Kautosen viimeiseen 21-joukkueeseen verraten poissa on nyt nimekkäitäkin pelaajia. Syyt ovat kuitenkin selkeät.

– Pelaava maalivahti Markus Uusitalo jää pois. Siihen on looginen selitys: Uusitalosta minulla on jo jonkinlainen kuva, mutta Hugo Kedon ja Marc Nordqvistin haluan nyt nähdä. Fredrik Jensenin haluaa Markku Kanerva nähdä tositoimissa A-maajoukkueessa. Ja Mikael Soisalo on pelikiellossa.

Mitä sitten on luvassa Malisen debyytissä ensi viikon perjantaina Tbilisissä?

– Pelillisesti kiinnitän korostetusti huomiota prässäämiseen ja tiiviiseen puolustuspeliin. Aktiivisuus ja rohkeus kuuluvat minun peli-ideologiaan, niin myös tässä joukkueessa.