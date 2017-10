Chelsean valmentaja antaa Kanten päättää pelikyvystään

Chelsean keskikenttäpelaaja N'Golo Kante saa itse arvioida, onko hän tiistaina pelikykyinen jalkapallon Mestarien liigan ottelussa. Chelsea kohtaa AS Roman vieraskentällä C-lohkon ottelussa.

Kante, 26, on ollut sivussa viime viikot, sillä hän loukkasi takareitensä Ranskan lokakuisessa MM-karsintapelissä Bulgariaa vastaan.

– Kante on jo harjoitellut joukkueen mukana. Hänen oma tuntemuksensa pelikunnosta on oleellinen, Chelsean italialaisvalmentaja Antonio Conte sanoi maanantaina.

Kaksi viikkoa sitten Chelsea ja AS Roma pelasivat Lontoossa 3–3-tasapelin. Conte odottaa taas tasaista vääntöä.

– Lohko on niin hankala, että olisi tärkeää pysyä sen johdossa, Conte totesi.

Lontoolaisilla on koossa seitsemän pistettä kolmesta ottelusta, ja AS Roma on kahden pisteen päässä.