Urheilulukio ei ole pelkkä status - näin lukiolaiset hyötyvät siitä

Opetus- ja kulttuuriministeriö nosti Joensuun yhteiskoulun lukion perjantaina Suomen urheilulukioiden joukkoon.

Joensuun yhteiskoulun lukio on toiminut jo pitkään urheilupainotteisena lukiona. Yhteiskoulu on täyttänyt periaatteessa urheilulukion kriteerit jo aiemmin, mutta nyt tehty hakukierros kaikkien lukioiden kesken mahdollisti pääsyn viralliseksi urheilulukioksi.

Urheilulukio ei ole pelkkä status vaan se tuo myös konkreettisia etuja urheilijoille ja opiskelijoille.

Urheilulukioksi tulo tarkoittaa, että lukioon saapuvilla opiskelijoilla on mahdollisuus keskittyä entistä paremmin urheiluun. He voivat jättää osan kursseista pois ja korvata ne urheilukursseilla. Jo nyt lukiolaiset käyvät urheiluakatemian urheiluvalmennuksessa, josta saa opintosuorituksia. Jatkossa erona on, että urheilulukiossa muita opintoja on mahdollisuus jättää vähemmälle.

- Kun opiskelija suorittaa urheilulinjan opintoja vähintään 12 kurssia, niin hän voi halutessaan korvata niillä kahdeksan muuta pakollista kurssia. Toisin sanoen valinnaisuus lisääntyy ja urheilijoilla opiskelukuorma kevenee, Joensuun yhteiskoulun lukion apulaisrehtori Jarkko Rieppo kertoo.

Valtio myöntää urheilulukion erityistehtävään arviolta 60 000-80 000 euroa vuodessa. Tarkemmat rahoituspäätökset tehdään marraskuussa.

- Alustavasti on ajateltu, että raha käytetään sisältöjen kehittämiseen sekä opinto-ohjaukseen, kun urheilijoiden valinnaisuus lisääntyy. Sisältöjen kehittämisessä tuetaan urheilijan etenemistä ammattilaiseksi. Pidimme jo esimerkiksi Kasva urheilijana -kurssin, jolla vieraili entisiä huippu-urheilijoita, Rieppo selvittää.

Joensuussa rahoitusta saadaan 120 opiskelijalle. Kuten nytkin, yhteiskoulun lukion urheilulinjan vuosikurssille pääsee 40 oppilasta, jotka jaetaan kahteen luokkaan. Yhteiskoulun urheilulinjalle on hakenut vuosittain ensisijaisesti noin 60 opiskelijaa.

Koko juttu tilaajille: Yhteiskoulun saama urheilulukion status tuo hyötyä urheilijoille