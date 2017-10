Katajan kokoonpano vielä arvoitus

Valitettavista loukkaantumisista kärsinyt Kataja harjoitteli kevyesti tiistaina Joensuun areenassa. Paikalla olivat kaikki muut pelaajat paitsi kapteeni Vesa Mäkäläinen. Ilari Seppälä tyytyi myös venyttelemään kentän laidalla.

Keskiviikkona edessä on tärkeä FIBA Europe cupin ottelu Mihailo Pavicevicin luotsaamaa montenegrolaista Mornar Baria vastaan.

Katajan viikonvaihteessa sivussa olleista pelaajista vain Tommi Huolila on varmuudella mukana. Alex Murphy jatkaa toipumistaan ja hänen ensiesiintyminen joensuulaisyleisölle tapahtuu aikaisintaan viikon päästä keskiviikkona itävaltalaista Kapfenbergiä vastaan. Mäkäläinen on erinäisten vaivojen vuoksi suuri kysymysmerkki. Reilut kaksi viikkoa sitten päähänsä kovan iskun saanut Alex Marzette on myös epävarmojen pelaajien listalla. Sen sijaan Kauhajoella hieman loukkaantunut Seppälä lienee pelikunnossa.

