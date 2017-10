Bullsin valmentaja haluaa Markkasen heittävän enemmän

Hoibergilta kysyttiin, mihin paikkoihin pelikentällä hän haluaa Markkasen saavan pallon.

– Kyllä, on tiettyjä paikkoja – ne kaikki, Hoiberg vitsaili.

Markkanen on heittänyt viidessä ensimmäisessä pelissään 15,6 pistettä ottelua kohti. Hänen pelitilanneheitoistaan runsaat 62 prosenttia on kolmosia, joista hän on upottanut 43,1 prosenttia. Markkanen on jatkanut heittämistä myös silloin, kun muutama heitto on mennyt ohi, ja Hoiberg sanoi olevansa tyytyväinen suomalaistulokkaan aggressiivisuuteen.

– Monesti se on synnynnäinen ominaisuus, joka pelaajalla joko on tai ei ole. Ja Laurilla on se. Hänessä on kovuutta. Hän ei pelkää. Hän ei menetä itseluottamustaan, kun hän heittää muutaman kerran ohi. Hän jatkaa heittämistä, jos hän on vapaana. Nämä ovat erinomaisia piirteitä nuoressa pelaajassa, Hoiberg sanoi lehdelle.

"Pitää olla aggressiivisempi"

Hoiberg myönsi, ettei Markkasen kaavailtu etukäteen saavan näin paljon vastuuta, mutta Nikola Miroticin ja Bobby Portisin kahakka avasi hänelle tien aloitusviisikkoon.

– Meidän täytyy lisätä kuvioita hänelle. Hän joutui rooliin, joka ei olisi toteutunut aluksi ilman sitä, mitä tapahtui juuri ennen kauden avausta. Nyt meidän pitää lisätä asioita, kun olemme nähneet mihin hän pystyy kentällä, Hoiberg sanoi.

Markkanen tapasi ennen maanantain harjoituksia Chicagossa 1990-luvulla kolme NBA-mestaruutta voittaneen Toni Kukocin. Krotialainen oli omana aikakautenaan yksi NBA:n parhaista eurooppalaispelaajista, ja nykyään hän toimii Bullsin erityisneuvonantajana.

Markkanen keskusteli Kukocin kanssa pelaamisesta korin lähellä.

– Pelissä sitä tietää, onko heitto huono vai ei. Tietenkin minun pitää olla aggressiivisempi ja vaatia palloa enemmän. Mutta en halua tehdä tyhmyyksiä kuten menetyksiä, Markkanen sanoi Chicago Tribunelle.