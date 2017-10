Viime heinäkuussa yhden kauden mittaisen sopimuksen Edmontonin kanssa tehnyt Jokinen on saanut yhdeksässä ottelussa yhden syöttöpisteen. Edmonton on aloittanut kauden kehnosti, sillä se on voittanut kymmenestä ottelustaan kolme ja on länsilohkossa viimeistä edellisenä.

Jokinen, 34, on pitkällä NHL-urallaan pelannut aiemmin Dallas Starsissa, Tampa Bay Lightningissa, Carolina Hurricanesissa, Pittsburgh Penguinsissa ja Florida Panthersissa.