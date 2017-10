New York Rangers jyräsi kolmannessa erässä Haulan Las Vegasin

Jääkiekon NHL:ssä New York Rangers on vienyt voiton Erik Haulan Las Vegasista maalein 6–4. Tulokasjoukkue Las Vegas johti ottelua vielä kolmanteen erään lähtiessä luvuin 4–2, mutta kolmas erä oli kotijäällään pelanneen New York Rangersin juhlaa.

Viikonloppuna NHL-jäille loukkaantumisen jälkeen palannut Haula sai jääaikaa reilut 15 minuuttia. Toisessa jo päättyneessä ottelussa Detroit on puolestaan vienyt voiton Arizonasta maalein 5–3. Yön kierroksella pelataan yhteensä kolme ottelua.