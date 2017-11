Neljäntoista sekunnin ero mitaliin sai Mannisen jatkamaan uraansa vuodella

Olympialaisten joukkuemitali sai yhdistetyn Hannu Mannisen jatkamaan urheilu-uraansa vielä vuodella. Manninen, 39, tähyää helmikuussa viidensiin olympialaisiinsa. Hän avasi olympiataipaleensa 1994 Norjan Lillehammerissa, 15-vuotiaana.

– Olympialaiset ovat tämän kauden ainut maali. Jos olympialaisia ei olisi tänä talvena, tuskin olisin MM-Lahden jälkeen enää jatkanut, Manninen kertoi Olympiakomitean mediatilaisuudessa Vantaalla.

Lahden MM-laduilla joukkuekilpailu jäi kismittämään Mannista. Suomi oli viides.

– Olimme 14 sekunnin päässä mitalista. Omassa suorituksessa jäi paljon parannettavaa. Heti kisojen jälkeen tuli fiilis, että vitsi.

Yhdistetyn joukkueen leiritys on Mannisen mukaan antanut viitteitä, että kaikki maajoukkuemiehet ovat kehittyneet. Siksi olympialaisissa voi realistisesti tavoitella lajin mitalia 12 vuoden tauon jälkeen. Suomalaisten edellinen yhdistetyn mitali on joukkuekilpailun pronssi 2006 Torinosta.

MM-kotikisoihin Manninen valmistautui säästöliekillä lentäjän töiden ohessa, mutta nyt hän on ehtinyt harjoitella enemmän. Hiihtokunnosta Manninen on aina tunnettu, mäkihypyssä hänen harjoitteluaan on vaivannut epäsäännöllisyys.

– Kesähyppyjä tuli karkeasti arvioiden 150. On se kolme kertaa enemmän kuin viime vuonna, Manninen laski.

Hän avaa kilpailukautensa marraskuun lopussa Rukalla, jossa on luvassa heti kolme kisaa peräkkäisinä päivinä.

– Siinä on kolme mahdollisuutta, ja minulla on hyvät muistot Rukalta.

– Ihan ensimmäisissä Rukan maailmancupissa oli tosi kova pakkanen ja arvottiin, hiihdetäänkö vai ei. Minulla meni hyppy huonosti, mutta nousin sieltä hiihto-osuudella voittoon. Keski-Euroopan kaverit eivät olleet tottuneet sellaiseen pakkaseen, Manninen naurahti.