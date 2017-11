"Itsevarmuutta ja positiivisuutta huokuen" – Suomen talviolympiajoukkueen asut edustavat aasialaista käsitystä Suomesta

Suomen Pyeongchangin olympiajoukkueen vaatemallisto julkistettiin keskiviikkona, ja muotinäytöksestä levinneet kuvat herättivät heti voimakkaita reaktioita puolesta ja vastaan. Suomalaisten mielipiteet eivät kuitenkaan paljon paina, sillä Luhdan suunnittelemat ja valmistamat asut on tarkoitettu suomalaisen vaatevalmistajan käyntikortiksi Aasian markkinoille.

Luhdan ja Olympiakomitean yhteinen raati on valinnut malliston vaatevalmistajan suunnittelijoiden ehdotuksista. Perinteiset kansallistunnukset on häivytetty, ja sen sijaan suomalaisuus näkyy "Suomen puhtaasta luonnosta" ja "Lapin mystiikasta" etsitystä inspiraatiosta. Se voi kuulostaa kovin kliseiseltä Suomi-kuvalta, mutta se onkin tähdätty Aasiaan. Luhdalla on 70 talvimerkkinsä IcePeakin myymälää Kiinassa ja suuret suunnitelmat kasvusta Japanissa ja Etelä-Koreassa.

– Näissä puvuissa ei ole yksittäisten pukeutumiskulttuurien elementtejä. Nämä edustavat aasialaista käsitystä Suomesta. Siellä Suomi tunnetaan revontulista, kertoi Luhdan urheiluvaatedivisioonan johtaja Juha Luhtanen.

Olympiajoukkueen vaatemallistossa graafisia kuvioita on yhdistelty perinteisten sinivalkoteemojen johdannaisiin niin rajulla kädellä, että joku voisi luulla designin olevan ironinen viittaus viime vuosien talvipukeutumisen ugly sweater -ilmiöön.

– Ei pätkän vertaa, Luhtanen torjuu kysymyksen ironiasta.

– Haimme tämän ajan trendejä alan asusteista, joissa epäsopivia asioita on yhdistelty rohkeasti.

Malliston esitellyt Luhdan tiedote oli samaa sävyä. Sen mukaan vaatemallisto "huokuu itsevarmuutta ja positiivisuutta" eikä "suostu pyytämään olemassaoloaan anteeksi".

– Halusimme viestiä itsevarmuutta, mutta ei ylimielisyyttä, sitä että urheilijoilla on yllään maailmalla menestyvä merkki, Luhtanen selvitti.

Kirsikkana kakun päällä ovat olympiamalliston hatut, jotka joka suuntaan sojottavine tekokarvoineen tuovat mieleen 1980-luvun naispopparien ilmavimmat kampaukset.

– Mietimme avajaisia ja sitä, mihin tv-kamerat kiinnittyvät. Halusimme viestiä vahvaa, yhtenäistä joukkuetta ja rohkeutta, Luhtanen kertoi hattujen ideasta.