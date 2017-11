Bulls-lemmikki Markkaselle haetaan lempinimeä äänestyksellä – legenda vai kuningas vai...?

NBA-koripalloliigan Chicago Bullsin tulokastähtitarvitsee nyt lempinimen, seura on päättänyt. Niinpä Bulls on aloittanut Twitter-tilillään äänestyksen, jossa "todella, todella hyväksi osoittautuneelle" pelaajalle haetaan sopivinta lempinimeä.

Ehdolla on neljä hyvinkin amerikkalaistyylistä ehdokasta, rakastaahan urheiluintoileva maa paitsi urheilusankareitaan niin myös heidän lempinimiään. "Lauri Legend" on suorahko viittaus NBA:n kaikkien aikojen suuruuksiin lukeutuvaan Boston Celtics -legenda Larry Birdiin, joka oli tietysti "Larry Legend".

"The Finnisher" puolestaan on jo jonkin verran käytössäkin näkynyt lempinimi suomalaiselle ("Finn") viimeistelijälle ("finisher"). Markkasen pohjoisia lähtökohtia muistetaan myös "The King in the North" -ehdokkaalla, joka toisi kuninkaallista ripausta nuoreen suomalaiseen.

Neljäs ehdokas on "The Markksman", jolla viitataan Markkasen heittotaitoihin. "Marksman" on tarkka mies, todellinen "tarkka-ampuja".

Lempinimiäänestys on käynnissä perjantai-iltaan saakka. Parin ensimmäisen äänestystunnin aikana valintansa oli tehnyt jo päälle 9 000 Twitter-äänestäjää.