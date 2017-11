HIFK värväsi uudeksi urheilujohtajaksi Jokipoikien entisen pelaajan

Helsingin IFK:n Liiga-joukkueen urheilujohtajaksi on nimitetty Tobias Salmelainen , 32. Hän siirtyy Oy HIFK-Hockey Ab:n palvelukseen Acme World Sports Finland -agenttitoimistosta ja aloittaa tehtävässään ensi maanantaina.

Espoolaislähtöinen Salmelainen on entinen ammattikiekkoilija, ja hän pelasi urallaan myös Jokipojissa. Salmelainen voitti Jokipojissa Mestiksen mestaruuden kaudella 2009-10.

Uransa jälkeen Salmaleinen on työskennellyt uransa jälkeen pelaaja-agenttina. Hän on suorittanut Master in sports management -tutkinnon Johan Cruyff Institutessa.

– Olen kiitollinen koko IFK:lle tästä luottamuksesta. Haaste on kova, mutta tartun siihen suurella innolla. Meillä on yhteinen tavoite kehittää IFK:sta eurooppalainen huippujoukkue. Se vaatii paljon työtä ja ahkeruutta, mutta urheilujohtaja ei tee sitä yksin, vaan yhdessä tiiminsä kanssa ja koko organisaation tuella, Salmelainen kommentoi.

