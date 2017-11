Sport-Ekspress väittää: Myös KHL harkitsee olympiakiekosta vetäytymistä

Sport-Ekspressin mukaan KHL:ssä pohditaan olympiatauon perumista. Jos vetäytyminen toteutuisi, KHL-pelaajat eivät pääsisi lainkaan olympialaisiin, koska sarjan pelit jatkuisivat myös olympiaturnauksen aikana.

KHL:ssä pelaa myös useita suomalaisjääkiekkoilijoita, joista osa on vahvasti ehdolla Leijonien runkopelaajiksi Etelä-Korean olympialaisten kiekkoturnaukseen. Pohjois-Amerikan NHL:stä ilmoitettiin jo hyvän aikaa sitten, etteivät sen pelaajat osallistu olympiajääkiekkoiluun.

Sport-Ekspressin mukaan KHL:n mahdollinen vetäytyminen olisi vastatoimi Venäjän olympiajoukkueelle Etelä-Korean kisoihin väläytellyistä rajoituksista ja kurinpitotoimista. On pidetty mahdollisena, että Venäjän koko olympiajoukkue saattaisi joutua kilpailemaan ilman kansallisia tunnuksia. Jopa Venäjän sulkemista kisoista on joissain yhteyksissä väläytelty. Näiden toimien taustalla on Venäjän doping-skandaali, joista tuorein käänne saatiin hiljattain, kun venäläishiihtäjille Aleksandr Legkoville ja Jevgeni Beloville määrättiin elinikäinen kilpailukielto olympialaisiin.

Sport-Ekspressin mukaan kiekkoliiga KHL:n vetäytymiseen saattaa riittää se, jos Venäjä joutuisi kilpailemaan olympialaisissa ilman kansallisia tunnuksia. Viime kesänä yleisurheilun MM-kisoissa venäläisten piti kilpailla ilman maatunnuksia.

Jos KHL-pelaajat eivät osallistuisi olympialaisiin, turnaus pelattaisiin Euroopan kansallisista sarjoista, kuten Suomen, Ruotsin ja Sveitsin liigoista tulevien kiekkoilijoiden voimin.