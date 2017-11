Twitter-äänestys: Lauri Markkanen on "The Markksman" nyt myös Chicagossa

NBA-koripalloliigan Chicago Bullsin tulokastähtitarvitsi lempinimen, ja nyt hän on sellaisen saanut. Bullsin Twitter-tilillä järjestetty äänestys päättyi perjantai-iltana, ja 24 tunnin aikana äänensä antoi 30 266 Twitter-käyttäjää.

Voittajaksi ylsi 34 prosentin äänisaaliilla "The Markksman". Markkanen on murtautunut NBA:han komeasti etenkin ylistetyn heittotaitonsa ansiosta, ja englannin kielessä "marksman" on todellinen "tarkka-ampuja". Tätä lempinimeä käyttivät myös Arizonan yliopiston fanit viime kaudella suomalaistähdestään.

Myös jo Arizonassa käytetty "The Finnisher" sijoittui toiseksi 32 prosentilla.

Ehdokas "The King in the North" sai 27 prosenttia äänistä, ja selvästi viimeiseksi 7 prosentillaan jäi NBA-legenda Larry Birdin lempinimestä lainattu "Lauri Legend".