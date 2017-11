Kaisa Mäkäräinen ilahtui Instagramin seuraajamäärästään

Urheilijan viralliselle Instagram-tilillä on jo 100 000 seuraajaa, minkä myös urheilja laittoi itse merkille.

- 100 thousands followers! Thank You all, your support means a lot to me, hän kirjoitti julkaisemansa kuvan yhteyteen, eli suomennettuna kiinni kaikkia ja kertoi seuraajien tuen merkitsevän hänelle paljon.

Mäkäräisen Instagram-tili on suosittu verrattuna myös hänen kilpakumppaneihinsa: esimerkiksi saksalaisen Laura Dahlmeierin tiliä seuraa vajaat 63 000, tsekkitähden Gabriela Koukalovan tiliä vajaat 65 000 ja norjalaisen Tiril Eckhoffin 82 000 seuraajaa.

Ampumahiihtäjistä ylivoimaisesti seuratuin on ranskalainen Martin Fourcade, jonka tilillä on 229 000 seuraajaa.