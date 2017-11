Markkasen Bullsille tappio jatkoajalla – suomalaistulokas heitti jälleen kaksinumeroisen määrän pisteitä

Koripallon NBA:ssa Chicago Bullsin ja New Orleans Pelicansin välinen peli on päättynyt jatkoajan jälkeen Bullsin 90–96-tappioon. Bullsin suomalaistulokas Lauri Markkanen heitti ottelussa 14 pistettä ja kahmi seitsemän levypalloa. Markkanen on siis edelleen heittänyt kaikissa NBA-peleissään kaksinumeroisen määrän pisteitä.

Eniten pisteitä Bullsille teki Justin Holiday, joka heitti 18 pistettä. Hänelle kirjattiin yhdeksän levypalloa. Yleensä Bullsille reilusti pisteitä myös heittävä David Nwaba puolestaan jätti pelin kesken loukkaantumisen takia. Asiasta tviitanneen Chicago Tribunen toimittajan mukaan Nwaba nyrjäytti oikean nilkkansa. Bullsin päävalmentajan Fred Hoibergin mukaan Nwaban tilasta saadaan lisätietoa paikallista aikaa sunnuntaina. New Orleansin paras pistemies oli 27 pisteellään Anthony Davis. Hän kahmi puolestaan 16 levypalloa ja ylsi täten tupla-tuplaan.