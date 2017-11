Mikko Manner jatkaa jääkiekkoliigan Oulun Kärppien päävalmentajana kevääseen 2020 asti. Oululaisjoukkue käytti Mannerin sopimuksen optiovuoden ja teki samalla hänen kanssaan vuoden mittaisen jatkosopimuksen.

– Olen äärimmäisen kiitollinen siitä, että seura käytti option ja halusi pitää minut vielä lisävuoden. Vastuuvalmentajana urani on vielä alkutekijöissään, joten on hienoa jatkaa seurassa, jossa kaikista pidetään hyvää huolta ja ihmisen on hyvä olla, Manner sanoi seuran tiedotteessa.

Kuluva kausi on Mannerin ensimmäinen päävalmentajana Kärpissä. Sitä ennen hän vietti neljä vuotta seuran apuvalmentajana. Manner kuuluu myös jääkiekkomaajoukkueen valmennusryhmään.