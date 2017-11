"Suljettu Liiga suistaa suomalaisen jääkiekkoilun suohon" - Jarkko Immoselta suorapuheinen viesti kiekkopäättäjille

- Liigan hallituksen puheenjohtaja Heikki Hiltunen oli Ylen julkaisemassa jutussa ”surullinen” siitä, että Mestiksessä ei ole tälläkään hetkellä yhtään liigakelpoista seuraa ja ”huolissaan” Mestikseen tulevaisuudesta. Hiltusen mukaan Suomi kuitenkin tarvitsee vahvan Mestiksen. Hyvä hyvä. Huoli on ensimmäinen pieni askel kehittymisen suuntaan, mutta surullisuus ja huolestuneisuus eivät auta, jos yhteistä tahtotilaa ja sen myötä toimintaa ei suomalaisen huippujääkiekkoilun tulevaisuuden eteen saada aikaan. Ei, vaikka oltaisiin tosi-tosi huolestuneita ja oikein joka-joka vuosi, Immonen pohjustaa.

Immosen mukaan suomalaisen jääkiekkoilun ongelma on se, että Liigasta on tehty yksityistä liiketoimintaa, jolla on monopoli.

- Luonnollinen vastuutaho eli Suomen jääkiekkoliitto on sysätty seuraamaan toimintaa aktiivisesti sivuraiteelta. Tämä malli on johtanut paljon puhuttuun Liigan sulkemiseen ja sen myötä Mestiksen mielenkiinnon laskuun, joka tulee johtamaan sarjan pian näivettymisen tielle.

Jokipoikien ja muiden Mestis-joukkueiden yleisömäärät ovat olleet kuluvalla kaudella huolestuttavan alhaiset.

- Mestis-katsomoissa alkaakin olla jo aika hyvin tilaa joka paikkakunnalla, ja jännittävyys on siirtynyt itse pelistä seuratalouden kestävyyden jännittämiseen. Yhä useammat seurat joutuvat turvautumaan kustannusten kurissapitämiseksi farmijoukkueen rooliin, mikä entisestään uhkaa alentaa Mestiksen urheilullista arvoa. Farmisarjan mestaruuden tavoittelu ei saa kovin suurta buumia aikaan monellakaan paikkakunnalla. Jos tätä soppaa vielä aika ajoin maustetaan kabinettipäätöksillä, joissa liigaan ei nostetakaan Mestiksen voittajaa, vaan mahdollisesti joku muu sopivampi joukkue, lipsahdetaan uskottavuudesta helposti naurettavuuden puolelle, Immonen jyrisee.

- Liigan sulkemista on perusteltu sillä, että taloudellisesti kelpoisia joukkueita ei ole ja Liigan ollessa suljettuna mestisjoukkueet voivat ”rauhassa kehittää toimintaansa ja talouttaan liigakuntoon”. Ikään kuin taivaalta sataisi sillä aikaa mannaa ja rahakirstut täyttyisivät itsestään yön aikana. Ei muuten sada eivätkä täyty.

Immonen toteaa, että jääkiekkojoukkueen liiketoiminnan kasvu vaatii moottorikseen uskottavan, kiinnostavan ja tasokkaan sarjan, jonka myötä seurat saavat uusia faneja ja mediapinta-alaa.

- Markkinointiarvon kasvaessa myös yritykset kiinnostuvat yhteistyöstä paremmin saadessaan enemmän vastinetta rahoilleen. Ei se sen kummempi yhtälö ole. Mestiksen ja Liigan liiketoimintaympäristöjen välinen ero on todella suuri, ja sitä on Liigan johtohenkilöiden ilmeisen vaikea edelleenkään ymmärtää. Ratkaisu on taas kerran ja yhä edelleen liigan avaaminen ja sarjamuodon muokkaaminen niin, että tasokkaita pelaajia ja joukkueita on riittävästi viihdyttävän ja pelaajia kehittävän tarjonnan aikaansaamiseksi. Toimia ja testattuja malleja on maailmalla riittävästi, Immonen muistuttaa.

Immosen avoin kirje on luettavissa kokonaan alla:

Suljettu Liiga suistaa suomalaisen jääkiekkoilun suohon

Ratkaisu on taas kerran ja yhä edelleen liigan avaaminen ja sarjamuodon muokkaaminen niin, että tasokkaita pelaajia ja joukkueita on riittävästi viihdyttävän ja pelaajia kehittävän tarjonnan aikaansaamiseksi. Toimia ja testattuja malleja on maailmalla riittävästi. Ryppyotsaisen ja omaa etua valvovan kiekkobisneksen tekemisen sijaan tulee ytimessä olla suomalaisen jääkiekon kehittäminen paremman viihdearvon kautta. Tämän jälkeen sitä bisnestä on helpompi tehdä muissakin, kuin niissä harvoissa kannattavissa liigaseuroissa, joita Suomessa vielä on.

Suomen kokoisessa maassa ei ole varaa tuhlata resursseja ja pelaajalahjakkuuksia pilaamalla toiseksi korkein sarjataso ja sen myötä tuhansien junioreiden pelaajapolku. Siinä vaiheessa, kun Mestiksen näivettymisen myötä myös Liiga on kuihtunut ja maajoukkueenkin menestys alkanut ontua, on suomalainen jääkiekkoilu saattanut antaa jo liian pitkän etumatkan muille maille.

Heikki Hiltunen ja muut päättäjät: Eikö nyt ole oikea aika muuttaa suuntaa ja ryhtyä rakentamaan suomalaiselle jääkiekolle parempaa tulevaisuutta?

Suomalaisen jääkiekkoilun puolesta,

Jarkko Immonen

Hallituksen puheenjohtaja

Jokipojat