Kamerunissa syntynyt Tuco teki päättyneellä kaudella Ilvekselle 15 maalia 32 ottelussa. Tällä lukemalla irtosi maalipörssin jaettu kakkostila.

– Tuco on väkivahva hyökkääjä, jonka viimeistely on tullut koko ajan monipuolisemmaksi. Sentterinä pelatessaan Tuco on aina tehnyt maaleja. Tuco on myös erittäin positiivinen persoona ja pidetty joukkuepelaaja, mikä on meille erittäin tärkeää, kertoi HJK:n jalkapallojohtaja Juho Rantala tiedotteessa.