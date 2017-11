Jalkapallon Suomen mestarijoukkue HJK on tehnyt kaksivuotisen jatkosopimuksen brasilialaisen kapteeninsa Rafinhan kanssa. 35-vuotias laitapuolustaja palasi Belgian Gentistä HJK:hon kaudelle 2016 ja on kuulunut joukkueen avainpelaajiin.

– Rafi on kokemuksen myötä muuttunut entistä monipuolisemmaksi pelaajaksi, ja hän pystyy mukautumaan erilaisiin rooleihin. Usein iän myötä pelaajat hidastuvat, mutta Rafi on edelleen huippunopea. Erinomaisena kapteenina hänen merkityksensä myös kentän ulkopuolella on merkittävä, HJK:n jalkapallojohtaja Juho Rantala sanoi joukkueen kotisivuilla.