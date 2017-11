– Me tarvitsemme valmentajan, jolla on kokemusta, tietoa Valioliigasta ja sen pelaajista, ja me uskomme, että David saa pelaajista parhaan irti. Hän on erittäin arvostettu lajin sisällä ja tuo tuoreita ideoita, organisointia ja intoa, West Hamin puheenjohtaja David Sullivan sanoi.

Heikosti sujuneen alkukauden aikana West Ham on voittanut yhdestätoista ottelustaan kaksi ja on sarjataulukossa kolmanneksi viimeisenä.