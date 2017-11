Suomen Urheiluliiton (SUL) toimitusjohtaja Jarmo Mäkelä jää eläkkeelle elokuussa. 62-vuotias Mäkelä on tuli Urheiluliittoon syksyllä 1986 hyppyjen ja moniotteluiden päävalmentajaksi. Sen jälkeen hän on työskennellyt liitossa lajiryhmän vetäjänä, valmennusjohtajana, huippu-urheilujohtajana ja syksystä 2012 lähtien toimitusjohtajana.

Eläkepäiviään Mäkelä aikoo viettää Jyväskylässä.

– Koko sen ajan, jonka olen Urheiluliitossa työskennellyt, koti on ollut muualla kuin Helsingissä, jossa liiton toimisto on. Perhe on antanut tälle tukensa. Nyt on aika vähentää matkustamista ja antaa aikaa läheisille, Mäkelä sanoi liiton tiedotteessa.