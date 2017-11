Jääkiekkoliigan Ilves on pestannut kanadalaisen puolustajan Mark Floodin toistaiseksi voimassa olevalla try out -sopimuksella. 33-vuotias Flood on pelannut alkukaudella yhden ottelun AHL:n Manitoba Moose -joukkueessa.

Flood on pelannut 39 NHL-ottelua Winnipeg Jetsin ja New York Islandersin riveissä ja 150 KHL-ottelua. Lisäksi hänen tilillään on lähes 400 ottelua AHL:ssä. Viime kaudella 186-senttinen Flood pelasi Itävallan pääsarjassa Salzburgin riveissä 50 ottelua tehoin 4+22. – Mark Flood on hyvin liikkuva ja kokenut pelaaja. Hän tuo puolustukseemme ja ylivoimapeliimme kiekollista taitoa, Ilveksen urheilutoimenjohtaja Kari Heikkilä sanoi seuran tiedotteessa.