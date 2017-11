Huuhkajaparvi lentää talvitauolle Viro-pelillä – katseet jo kohti ensi syksyä

Suomen jalkapallomaajoukkueen vuoden 11:s ja viimeinen ottelu palloillaan torstaina, kun Töölön stadionille saapuu vieraaksi Viro. A-maajoukkuehistorian 32:s kohtaaminen Viron kanssa ei tarjoa pisteitä, mutta maaottelulla on silti merkityksensä.

– Kyllä fiiliksenä on, että hoidetaan kunnialla tämä peli. Voittoa lähdetään hakemaan, vaikka nyt onkin vähän spesiaalit olosuhteet, kapteeni Niklas Moisander toteaa.

– Tekonurmi...

Töölön stadionilla ei ole pelattu A-maaottelua sitten marraskuun 2006, jolloin Roy Hodgsonin valmentama Suomi voitti Mika Nurmelan maalilla Armenian EM-karsinnoissa 9 445 katsojan edessä. Nyt tuolle tekonurmelle astuvat pelaajat, joille alusta tuo omat haasteensa.

– Jännä nähdä miten se vaikuttaa. Kyllähän pallo käyttäytyy vähän eri lailla, on nopeampi ja liitää siinä päällä. Mutta kyllä siihen tottuu nopeasti, onhan me junnuna pelattu sen verran paljon noissa. Ja ollaanhan me päästy jo treenaamaan tuolla, Kasper Hämäläinen miettii.

Päävalmentaja Markku Kanerva puolestaan katsoo jo pidemmälle. Ensi syksynä alkavassa Nations Leaguessa pelataan myös marraskuussa, joten Töölöä on hyvä "testata" jo nyt.

– Tämä on hyvä kokeilu, jos ajatellaan Nations Leagueta. Saamme varmasti hyvää palautetta. Mielenkiintoista, ja pelaajille myös hyvä saada tuntuma, Kanerva näkee.

Nations-touhuun tähdätään jo muutenkin, vaikka sitä ennen ovatkin vielä talvileireily, maaliskuun maaottelut sekä kesän alun pelit. Pelaajat ovat vuoden viimeisessä kokoontumisessaan saaneet selkoa liigasta.

– Vähän monimutkainen hommahan se on, mutta meillä nyt ainakin pieni kuva siitä mitä se tarkoittaa. Mielenkiintoinen uudistus, Moisander sanoo.

Torstai-iltaan mielenkiintoa tuo etenkin se, päästääkö Kanerva millä lailla irti kokemattomampaa kaartiaan. Ainakin maajoukkuedebyytti todistetaan.

– Glen Kamara tekee debyyttinsä. Hän on 43:s pelaaja tämän vuoden maaotteluissa. Se on aika iso määrä, laajasti on kartoitettu pelaajia. Ja se oli yksi tämän vuoden tarkoituksista, saada kuvaa miten klaaraavat. Se info on tärkeää, kun ajatellaan jatkoa.