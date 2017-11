ATP-finaali ratkaisee nelinpelin listakärjen – Kontinen ja Peers takaa-ajajina

Puolalainen Lukasz Kubot ja brasilialainen Marcelo Melo tarvitsevat kaksi alkulohkon otteluvoittoa tenniksen ATP-finaaleissa, jotta he päättävät vuoden nelinpelin listaykkösinä. Kaksikko syrjäytti maanantaina julkaistulla listalla Henri Kontisen ja hänen parinsa John Peersin.

ATP-finaalit alkavat Lontoossa sunnuntaina. Pari Kubot/Melo on sijoitettu ykköseksi, Kontinen/Peers toiseksi. Mukana on kahdeksan paria, jotka on jaettu kahteen alkulohkoon.

Kontinen ja Peers voittivat ATP-finaalin viime vuonna. Heidän tämän kauden saldonsa on neljä turnausvoittoa, kun Kubot ja Melo ovat voittaneet kuusi turnausta vuoden aikana.

Kaksinpelin listaykkösenä pysyy vuoden loppuun asti Espanjan Rafael Nadal. Hän vetäytyi viime viikolla polvivaivan takia Pariisin Masters-turnauksesta, mutta on mukana Lontoon lohkokaaviossa.