Jokipojat menetti ykkösvahtinsa Iilahden koko loppukaudeksi

25-vuotias Iilahti on syntynyt Vaasassa, ja hän on Sportin kasvatti. Iilahti on pelannut Sportissa aiemmin Mestistä.

Jokipojissa Iilahti pelasi tällä kaudella yhdeksän ottelua torjuntaprosentilla 93,45. Hänen päästettyjen maalien keskiarvo per ottelu on 1,67. Hän on Mestiksen torjuntaprosenttitilastossa sijalla kaksi.

Iilahden sopimus oli Jokipoikien nykyjoukkueesta ainoa, joka mahdollisti liigaseuralle pelaajan ostamisen ulos. Jokipojat etsii nyt riveihinsä uutta maalivahtia. Lisäksi etsinnässä on edelleen yksi puolustaja.