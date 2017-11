MM-tittelit on ratkottu, mutta Brasilian gp:ssä sattuu ja tapahtuu

Kuluvan F1-kauden kuljettajien ja valmistajien maailmanmestaruudet on jo ratkaistu. Lewis Hamilton ja Mercedes-Benz ovat mestareita, mutta viikonloppuna ajettava Brasilian gp on kuitenkin perinteisesti tarjonnut vauhtia ja yllättäviä tilanteita formuloiden ystäville – MM-pistetilanteesta riippumatta.

– Brasilian gp on yksi vuoden dramaattisimmista kilpailuista. Siellä on aina tapahtumia ja toimintaa. Sääoloilla on yleensä suuri rooli kisaviikonlopun etenemisessä, sanoi kaksinkertainen maailmanmestari, McLaren-kuljettaja Fernando Alonso MM-sarjan nettisivuilla.

Jotain Brasilian kisan arvaamattomuudesta kertoo se, että vuonna 2003 Alonso sijoittui kolmanneksi, vaikkei edes ajanut ruutulipulle asti saatikka käynyt palkintopallilla. Kaaosmaisen sadekisan voittajaksi julistettiin ensin silloinen McLaren-pilotti Kimi Räikkönen, mutta tarkistusten jälkeen Räikkönen ojensi myöhemmin voittopokaalinsa Jordanilla tuolloin ajaneelle Giancarlo Fisichellalle.

Kimille erityinen

Räikköselle Brasilian gp on erityinen kisa, vaikka hän muuta julkisuudessa väittäisikin. Ferrari-kuljettaja Räikkönen nimittäin varmisti kymmenen vuotta sitten tulleen maailmanmestaruutensa juuri Brasiliassa. Hän on yhä viimeisin Ferrarilla maailmanmestariksi ajanut kuljettaja, vaikka Alonso ja Sebastian Vettelkin ovat sittemmin mestaruutta maineikkaan italialaistallin ajokilla yrittäneet saavuttaa.

F1-sarjan nykyisistä kärkikuljettajista Brasilian gp:n voitto puuttuu Red Bull -tallin Max Verstappenilta ja Daniel Ricciardolta sekä Hamiltonin Mercedes-tallitoveri Valtteri Bottakselta. Bottaksen paras sijoitus Brasilian gp:stä on viides tila.

Viime vuonna Brasilian gp:n voitti paalupaikalta matkaan ampaissut Hamilton. Suomalaisilta kisa ei mennyt niin sanotusti lapaan, sillä silloinen Williams-kuljettaja Bottas oli 11:s ja kolmannesta lähtöruudusta kisaan kaasuttanut Räikkönen keskeytti.