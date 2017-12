Pikkuleijonat pelaavat ensi keskiviikkona Joensuussa - "Luvassa on taatusti vauhdikasta kiekkoa"

Joensuussa joukkueet kohtaavat keskiviikkona 27. joulukuuta kello 18. Torstaina 28. joulukuuta pelataan Savonlinnassa ja perjantaina 29. joulukuuta Imatralla.

– Luvassa on taatusti vauhdikasta kiekkoa. Suomella on koossa mielenkiintoinen ryhmä, joka on sopiva sekoitus uusia pelaajia ja ikäluokan maajoukkuetapahtumista tuttuja nimiä. Tshekki puolestaan on esittänyt tässä ikäluokassa hyviä otteita. Emme ole kohdanneet heitä vielä tällä kaudella, mutta joulun maaottelut ovat hyvä mittari meidän joukkueellemme, Suomen päävalmentaja Mika Marttila ennakoi.

Yksi Suomen joukkueen pelaajista on Reijolasta maailmalle ponnistanut Valtteri Piironen. Tilaajat pääsevät lukemaan Piirosen kuulumisia täällä.