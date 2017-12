Nuori kolmikko kirkkaalla tavoitteella klassikkoon: kahdeksan kisahyppyä

Mäkivuoden perinteikkään arvokkaasti päättävä ja uuden aloittava saksalais-itävaltalainen kansanjuhla Keski-Euroopan mäkiviikko käydään tällä kertaa läpi kolmen suomalaiskotkan voimin. Antti Aalto, Jarkko Määttä ja Eetu Nousiainen eivät tavoittele perjantaina Oberstdorfin karsinnalla alkavasta klassikkoturneesta kuuta taivaalta, mutta viime vuosiin nähden tavoitteet ovat kuitenkin tarpeeksi korkealla.

– Olisin tyytyväinen, jos olen mukana kaikilla kilpailukierroksilla, Määttä sanoo.

– Se on vähimmäistavoite, Aalto komppaa.

– Se on tavoite. Ei mitenkään kuuta taivaalta, päättää myös mäkiviikkodebyyttinsä tekevä Nousiainen.

Päävalmentaja Andreas Mitter on samoilla linjoilla. Mitter näkee, että kahdeksan kisahyppyä eli sataprosenttinen kisaosallistuminen on saumoissa kaikille kolmelle. Siitäkin huolimatta, että tällä maailmancup-kaudella toiselle kierrokselle pääsyprosentti kolmikolla on 36.

– Hyvä, kun hyppääjillä on kirkas tavoite. Pystymme siihen. Pystymme hyppäämään tällä tasolla. Ja lisäksi odotan muutamaa top-20-sijoitusta, Mitter vakuuttelee.

"Omaa duunia"

Kokemattoman kolmikon nestori on torstaina 23 vuotta täyttänyt Määttä, jolle mäkiviikko on neljäs. Miten turneekonkari opastaa kokemattomampiaan eli toiselle mäkiviikolleen lähtevää Aaltoa, 22, ja debytantti Nousiaista, 20?

– Omaa duunia vaan, keskittymistä siihen. Ei höntyilyä, Määttä myhäilee.

– Kiertue on mahtava. Ei ole kovin montaa muuta paikkaa, jossa vastaavaa hölinää ympärillä. Se on ainutlaatuista.

Nousiainen ottaa neuvosta vaarin.

– Sehän se. Vaikka miten paljon on yleisöä ja tekisi mieli näyttää, oma paras suoritus tulee rennolla tekemisellä. Ja samalla voi nauttia siitä, että ihmiset ovat tulleet katsomaan, Nousiainen sanoo.

Paineetta siis matkaan, mutta paineilta on silti vaikea välttyä yhdeksän päivän rutistuksessa. Varsinkin, jos viikko lähtee mollisointuisesti. Päävalmentaja Mitterin mukaan paineissa on silti hyvätkin puolet.

– Paineidensieto, sen oppimista. Se auttaa myös kohti olympialaisia, Mitter miettii.

Freitag, Wellinger vai sittenkin joku muu?

Suomella on kuusitoista Keski-Euroopan mäkiviikon kokonaisvoittoa, eikä yksikään maa ole voittanut enempää. Isäntämaat Itävalta ja Saksa (DDR-voitot mukaan luettuna) ovat Suomen kanssa tasoissa.

Nyt on kuitenkin hyvinkin mahdollista, että Suomi menettää jaetun kärkisijan: sen verran vahvaa on Saksan tekeminen ollut tällä kaudella. Ennakkosuosikin paineet ovat etenkin cup-kärkimiehen Richard Freitagin harteilla, eikä Andreas Wellingerkään ole juuri hutiloinut alkukaudella. Paineita riittää, sillä Saksa ei ole voittanut mäkiviikon kokonaiskisaa sitten Sven Hannawaldin ja vuodenvaihteen 2001–02.

– Freitag on suurin suosikki. Mutta mäkiviikolla yleensä joku aina yllättää. Ehkä Saksan on nyt kuitenkin jo aika voittaa, Mitter toteaa.

Koivurannan voitosta pian neljä vuotta

Suomalaissijoitukset Keski-Euroopan mäkiviikon kokonaistuloksissa viiden viime vuoden aikana (suluissa paras sijoitus yksittäisessä kisassa):

2012–13: Lauri Asikainen 33. (27.)

2013–14: Anssi Koivuranta 18. (1. Innsbruck 4. tammikuuta 2014), Jarkko Määttä 19. (9.), Janne Ahonen 23. (14.), Sami Niemi 60. (48.)

2014–15: Lauri Asikainen 30. (11.), Jarkko Määttä 31. (18.), Anssi Koivuranta 42. (36.), Sami Niemi 51. (35.)

2015–16: Ville Larinto 45. (38.)

2016–17: Jarkko Määttä 33. (14.), Antti Aalto 53. (35.)

Mäkiviikon voittajat viiden viime vuoden aikana:

2012–13: Gregor Schlierenzauer, Itävalta

2013–14: Thomas Diethart, Itävalta

2014–15: Stefan Kraft, Itävalta

2015–16: Peter Prevc, Slovenia

2016–17: Kamil Stoch, Puola