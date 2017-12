Nuoret Leijonat kaatoi Slovakian

Suomi on voittanut Slovakian nuorten MM-jääkiekon A-lohkon pelissä luvuin 5–2. Voitto on Suomelle toinen turnauksessa. Aiemmin alkulohkossa Suomelle on taipunut Tanska.

Nuoret Leijonat pääsi maalinteon makuun maalittoman avauserän jälkeen toisessa erässä, kun Suomi siirtyi 1–0-johtoon Joona Koppasen maalista. Slovakia onnistui tasoittamaan vielä saman erän aikana, mutta erätauolle kuitenkin siirryttiin Nuorten Leijonien 2–1-johdossa Aapeli Räsäsen onnistuessa maalinteossa erän viimeisellä minuutilla. Tiukasti perässä tullut Slovakian taipui lopullisesti vasta päätöserässä, kun Suomi iski erän aikana kolme maalia. Päätöserän maaleista vastasivat Aleksi Heponiemi, Joni Ikonen ja Markus Nurmi. Nurmi myös syötti Koppasen avausmaalin. Ikoselle kirjattu 4–2-maali syntyi erikoisella tavalla, kun hän hävisi mennen tullen Slovakian pään aloituksen, mutta kiekko upposi silti yllättyneen slovakkivahti Roman Durnyn jalkojen välistä. Suomi kohtaa seuraavaksi turnauksen alkulohko-ottelussa hallitsevan mestarin USA:n. Ottelu alkaa myöhään sunnuntaina Suomen aikaa.