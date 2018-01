IL: "Anne Kyllösen tilanne on katastrofi", toteaa hiihtoasiantuntija

Iltalehden asiantuntija Toni Roponen toteaa lehdelle, että maajoukkuehiihtäjä Anne Kyllösen tilanne on "katastrofi".

Kyllösen ongelmat alkoivat jo viime kaudella, jolloin urheilija riitaantui huoltoryhmän kanssa. Tällä kaudella Kyllösen sijat ovat olleet ennen Tour de Skitä 23, 55, 34, 36, 22, 39, 37 ja 61.

Kyllönen lopetti parhaillaan olevan Tour de Skin kesken kolmannen etapin jälkeen.

Ennen joulua uutisoitiin, että Kyllönen potisi virustautia. Iltalehti kirjoittaa nyt, että lehden saamien tietojen mukaan tautia ei ollut olemassakaan.

- Anne on ajautunut tilanteeseen, jonka valveutuneet penkkiurheilijatkin ovat nähneet jo pidemmän aikaa. Laiva on ollut menossa karille ja se on ollut kaikkien näköpiirissä urheilijaa itseensä laskematta, Roponen sanoo Iltalehdelle.