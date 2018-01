Saksalaistähden mäkiviikko jää päätöskisaa vaille – kaatuminen toi kovia kipuja

– Tämän aamun tutkimusten jälkeen suosittelin Richard Freitagille, että hän ei kilpaile Bischofshofenissa. Lonkan ruhjeet rajoittavat liikkuvuutta, ja lisäksi hänellä on kovia kipuja. Huipputason kilpailemisessa ei ole mitään järkeä tässä tilanteessa, kertoi Saksan maajoukkuelääkäri Mark Dorfmüller.

Freitag myöntää itsekin asian.

– Hyppäämisessä ei ole nyt järkeä. En pääse laskuasentoon, eikä hyppääminenkään oikein onnistu. Noudatan lääkärin neuvoa ja pidän nyt taukoa. Joudun jättämään mäkiviikon kesken ensimmäistä kertaa, ja tämä on pettymys. Tällä kaudella on kuitenkin vielä paljon saavuttamista, joten on kuunneltava omaa kehoa, Freitag totesi.

Saksa ei ole voittanut mäkiviikon kokonaiskisaa sitten Sven Hannawaldin ja vuodenvaihteen 2001–02, ja alkukautta dominoinut Freitag kantoi odotuspaineita mäkiviikkoon lähdettäessä. Hän oli toinen sekä Oberstdorfissa että Garmisch-Partenkirchenissä, mutta Innsbruckin kaatuminen musersi toiveet.

Puolan Kamil Stoch on yhden voiton päässä mäkiviikon kaikkien osakilpailujen voitosta. Jos Stoch voittaa päätöskisan, hän nousee Hannawaldin rinnalle ainoana kaikki neljä mäkiviikon kisaa voittaneena. Hannawald teki ihmetemppunsa 2001–02.

Viime vuonnakin kokonaiskisan voittanut Stoch johtaa mäkiviikon kokonaiskisaa ylivoimaisesti, eroa toisena olevaan Saksan Andreas Wellingeriin on peräti 64,5 pistettä.

Karsinta huomiseen kisaan Bischofshofenissa alkaa tänään kello 18 Suomen aikaa.