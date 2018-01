Jokipoikien yleisömäärät huolestuttavat puheenjohtajaa

Jokipoikien lauantaista voittoa oli todistamassa 715 katsojaa, joka oli kauden kolmanneksi alhaisin määrä. Koko kauden keskiarvo on 1 118, mutta se on jatkuvasti laskemaan päin.

Katsojamäärät ovat jämähtäneet nyt 700-800 katsojan tuntumaan. Se on Mehtimäelle todella vähän.

- Tilanne on äärimmäisen huolestuttava. Sen tulee aiheuttamaan ongelmia, mikä on ihan selvä juttu. Turha sitä on paeta, seuran puheenjohtaja Jarkko Immonen myönsi.

- Toki pelillinen puoli vaikuttaa, mutta nyt kun joukkue tarvitsee toden teolla tukea, niin ihmisten toivoisi tulevan kannustamaan.

Vaikka lauantaina komea voitto tulikin, on nettipalstoilla puhuttanut päävalmentaja Jouni Variksen asema. Päävalmentajan paikka on palloilussa aina arvioinnin kohteena, eikä tämä heikompi kausi ole ollut poikkeus.

Immonen sanoi, että Varikseen on yhä luottoa.

- Hemmetisti on tehty töitä sen eteen, että peli olisi parempaa. Kuten tämä ilta näytti, potentiaali on ihan valtava. Se kun saadaan ulosmitattua, niin ei pitäisi olla mitään hätää. Pitää vaan olla kärsivällinen ja uskoa omaan tekemiseen.

- En näe mitään syytä, miksi ei tästä lähtisi ihan uusi nousu.