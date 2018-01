Katajan päävalmentaja Greg Gibsonilla juhlaottelu keskiviikkona

Peli on Katajan päävalmentaja Greg Gibsonille uransa juhlaottelu, sillä hänelle tulee täyteen sata kansainvälistä ottelua. Bisons Loimaan kanssa hän pelasi yhteensä 70 kansainvälistä ottelua, joista 22 päättyi voittoon. Katajan penkin päässä Gibson on tähän päivään mennessä johtanut toimintaa 29 kansainvälisessä ottelussa, näistä 12 on päättynyt voittoisasti.

Ranskalaisjoukkue selvitti alkulohkon saldolla 5 voittoa ja 1 tappio. Joukkuetta vastaan tehtiin keskimäärin 65,3 pistettä per ottelu, kun Kataja korisukka soi 80,2 pisteen verran peliä kohden, joten puolustuspelissä on ainakin tässä valossa suuri ero.

- Emme ole olleet hyviä puolustuspäässä viime aikoina ja tähän asiaan tulemme keskittymään valmistavissa harjoituksissa. Pystymme paljon parempaan, Gibson vakuuttaa seuran tiedotteessa.

- Vastaan tulee atleettisin joukkue jonka olemme pitkään aikaan kohdanneet, hieman saksalaisen Telekom Baskets Bonnin tyyppinen. Nopea ja aktiivinen, joka laittaa puolustuksessa oikein kunnolla painetta ja pakottaa vastustajan tekemään asioita joita se ei halua, Gibson jatkoi.

Peräti 3,4 miljoonan euron budjetilla operoiva ESSM Le Portel on tasavahva joukkue, jossa kymmenen miestä pelaa keskimäärin 17-24 minuuttia eikä tilastoista erotu käytännössä yhtään selkeää ”piikkiä”.

Ranskalaisten ykkösnimenä voitaneen pitää Lapualla syksyllä 2014 koeajalla käynyttä takamiestä Trae Goldenia. FIBA Europe Cupissa Golden on tehnyt keskimäärin 15,3 pistettä ja onnistunut vapaaheitoissaan 91-prosenttisesti.

Levypalloista pitää parasta huolta amerikkalaiskaksikko Jakim Donaldson (ka 6,9) - Frank Hassell (5,8). Torjuntojen ykkösnimi keskiarvollaan 1,2 per ottelu on Jean-Victor Traore.