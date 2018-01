Kiteen Pallo on järjestänyt pesäpallon vuotuisen suurtapahtuman kahdesti aikaisemmin, vuosina 1996 ja 2006.

Kiteen Pallo on yhdessä Kiteen kaupungin kanssa modernisoinut Rantakentän olosuhteita. Tärkein yksittäinen kokonaisuus on katsomon kattaminen, ja tähän kaupunki on seuran tiedotteen mukaan sitoutunut.

KiPa toivoo saavansa arvo-ottelutapahtuman järjestettäväkseen uudistuneella Rantakentällä.