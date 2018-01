Nyt Markkasen seura Chigaco Bulls twiittaa, että Markkanen on kaikkien aikojen tulokas, kun katsotaan tehtyjen kolmosten keskiarvoa per peli.

Katso videokooste Markkasen kolmosista alla olevasta twiitistä. Jos video ei näy, voit katsoa sen täältä.

Lauri Markkanen is averaging more 3 pointers made per game than any rookie. Ever.



Here's a look at all of them: pic.twitter.com/H9fEFFnyqi