Cavs ui syvällä, Warriors liitää voitokkaana

Kolmena viime kesänä NBA-koripalloliigan loppuottelusarjassa kohdanneet Cleveland Cavaliers ja Golden State Warriors kulkevat runkosarjan puolivälissä eri suuntiin. Heikosti puolustava Cleveland on vain varjo mestarikandidaatista, kun taas viime kauden mestarijoukkue Golden State on tänäkin vuonna ykkössuosikki mestariksi.

Cavaliers hävisi kolmannen peräkkäisen ottelunsa, kun Indiana Pacers nousi 22 pisteen tappioasemasta 97–95-voittoon. LeBron James keräsi 27 pistettä, 11 syöttöä ja kahdeksan levypalloa, mutta epäonnistui ratkaisuhetkillä. James astui päätyrajalle 1,7 sekuntia ennen loppua, ja Indianan Darren Collisonin vapaaheiton jälkeen Jamesin viime hetken kolmosyritys kolisi korirautaan.

Golden State Warriors puolestaan otti 11. peräkkäisen vieraspelivoittonsa kukistettuaan Milwaukee Bucksin 108–94, vaikka pelinjohtaja Stephen Curry oli loukkaantumisen takia sivussa.

Bucks piti ottelun tasaisena viimeisen neljänneksen lopulle saakka, mutta Kevin Durantin heittovoima (26 pistettä) oli ratkaisuhetkillä liikaa kotijoukkueelle.

– Se ei todellakaan ollut helppo voitto. He pelasivat kovaa. He olivat fyysisiä, mutta me olimme kärsivällisiä ja hidastimme tempoa hiukan, Durant sanoi.