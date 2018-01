Ulkoilmaottelun joukkueet yhdistyvät Karjalan Koplaksi - tavoitteena Mestis viidessä vuodessa

Uuden seuran tavoitteena on pelata Mestistä viiden vuoden aikajänteellä ja tehdä samalla yhteistyötä kaikkien pohjoiskarjalaisten jääkiekkoseurojen kanssa.

Pohjois-Karjalan Hockeyn puheenjohtajana toimii Jaakko Lipponen. Myöhemmin täydentyvään johtoryhmään kuuluvat Anssi Kekäläinen, Mikko Koivunoro ja Jussi Riikonen. Valmennusvastuussa toimivat Sami Puruskainen ja Ari "Turbo" Aaltonen.

- Pelaamme tulevaisuudessa lähinnä Joensuussa ja Kontiolahdella, mutta mahdollisuuksien mukaan myös muuallakin Pohjois-Karjalassa. Olisi ihanteellista, jos Kopla nousisi Suomi-sarjaan jo tällä kaudella, mutta viimeistään vuoden kuluttua, Lipponen kertoo.

Seurafuusion tarkoituksena on leventää hartioita ja saada suuremmat taustavoimat käyttöön.

- Aiomme kehittää pohjoiskarjalaista jääkiekkoa nykyistä isommaksi ja ammattimaisemmaksi organisaatioksi junioritoiminnasta lähtien. Järjestämme ottelutapahtumia ja kiekkoleirejä myös muuallakin maakunnassa. Näin saamme uutta näkyvyyttä ja tarjoamme eri paikkakuntien jääkiekkoilulle jotakin uutta, Lipponen sanoo.

- Pari viime vuotta on Kiekkokoplassa tehty aika pienellä porukalla töitä. Tällä yhdistymisellä meillä on nyt yli sadan eri yhteistyökumppanin tuki. Hienoa, että saatiin Koivunoron Mikkokin mukaan. Hänellä on useamman vuoden kokemus myös vähän isomman kiekkoseuran taustalla olosta, Lipponen jatkaa.

Koivunoro pelasi Jokipojissa I divisioonaa ja myöhemmin 132 pelin verran Kiekko-Espoossa SM-liigaa.

- Saamme nyt isomman pelaajaringin ja voimme kasvattaa harjoittelumääriä korkeampien sarjatasojen vaatimalle tasolle. Myös olosuhteet saadaan pelaajille paremmaksi, lupaa Sami Puruskainen.

