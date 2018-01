HPK:n peli kulkee Liigassa – nyt jalkoihin jäi sarjajohtaja Kärpät

HPK on saanut tammikuussa pelinsä kulkemaan jääkiekkoliigassa. Se otti neljännen peräkkäisen voittonsa, kun Liigaa johtava Kärpät joutui taipumaan kotihallissaan voittomaalikisan jälkeen 3–4.

HPK:n ratkaisuosuman voittomaalikilpailussa teki puolustaja Joonas Lehtivuori. Kärpät oli voittanut viisi edellistä otteluaan.

Sijalla 13 oleva HPK nousi kolmen pisteen päähän Ilveksestä, joka hävisi kotikaukalossaan Jukureille 0–3. Vierasjoukkue teki kaikki maalinsa päätöserässä.

Jukurien sankari oli vasta tällä kaudella Liigassa debytoinut maalivahti Juhana Aho, joka torjui kaikki Ilveksen 36 laukausta.

Sarjatilanne tyvipäässä tiivistyi, sillä 14:ntenä oleva Jukurit kipusi pisteen päähän Ilveksestä.

Liigassa viimeisenä oleva Sport hävisi kotihallissaan HIFK:lle 2–4. Lennart Petrell teki HIFK:sta 2+1 pistettä.

Sport voitti edellisessä ottelussaan Tapparan, mutta vaasalaisjoukkueen viime viikkojen liigasaldo on muuten murheellinen: Sport on hävinnyt kahdeksasta viime ottelustaan seitsemän.

Ässät rämpii yhä kotijäällä

Ässät rämpii kotijäällään. Se hävisi kotihallissaan Porissa viidennen kerran peräkkäin, kun perinteinen kiistakumppani Rauman Lukko haki sarjapisteet maalein 4–1.

Teemu Ramstedt ja Chris VandeVelde tekivät Lukosta 1+2 pistettä.

Ässät on voittanut kahdeksasta viime ottelustaan vain yhden. Se on kerännyt kotipeleistään 23 ottelussa 30 pistettä, kun vieraspistesaldo on 20 ottelussa 31 pistettä.

HPK:n tavoin Tappara selvitti paremmuutensa voittomaalikisassa. Vierailija Tappara voitti siinä KooKoon ja ottelun 4–3, kun Sebastian Repo ampui kiekon verkkoon.

JYP peittosi kotikaukalossaan Pelicansin 4–1. Vahvassa vedossa oleva hyökkääjä Antti Suomela teki JYPistä 2+1 pistettä.

TPS piti vierailija SaiPan nollilla otettuaan 2–0-voiton. TPS-vahti Rasmus Tirronen tarvitsi nollapeliinsä 27 torjuntaa.

Kärpät johtaa Liigaa kuudella pisteellä ennen toisena olevaa TPS:ää.