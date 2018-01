LeBan päävalmentaja Sakari Salmela sai jatkosopimuksen

Lehmo Balls -96 jatkaa salibandyn II divisioonan kärjessä voitettuaan kaikki kauden 11 peliään. Takaisin Divariin mielivä LeBa hakee jatkuvuutta tehtyään ensi kauden kestävän jatkosopimuksen päävalmentaja Sakari Salmelan kanssa.

Putoamisen jälkeen LeBan kasvot uudistuivat, mutta uudet pelaajat ovat pystyneet nousemaan entistä paremmalle tasolle. Viesti varsinkin pelaajiston suunnalta on ollut Salmelan jatkamisen kannalla.

Perjantaina LeBa kohtaa Pisaban Pieksämäellä ja pelaa sunnuntaina Suomen cupin aluefinaalissa tuhannen euron palkintopotista SB Heinolaa vastaan Vierumäellä.

LeBan tähtiä tänäkin vuonna on Petri Väänänen, joka on II divisioonan Savo-Karjalan pistepörssissä ennen keskiviikko-illan Kiteen peliä viidentenä (5+21=26). LeBan Henry Vartiainen on pörssin kahdeksas (14+8=22).

II divisioonan Savo-Karjalan lohkon pistepörssin ylivoimaisessa johdossa on Kiteen vapaa-aikajohtaja ja kaukalopallossakin urallaan maaleja mättänyt KiPa-90:n Tapio Niskanen (29+19=48). KiPalla on kolmoisjohto, sillä Henri Kärki on kakkosena (13+27=40) ja pesäpallolegenda Sami Partanen kolmantena (16+10=26).