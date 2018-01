Harden palasi kentille ja Rockets löi Minnesotan

James Harden palasi koripallokentille oltuaan seitsemän peliä sivussa takareisivamman takia ja heitti kymmenen pistettä, kun Houston Rockets kukisti Minnesota Timberwolvesin 116–98.

Harden oli alkukaudesta kuumin suosikki NBA:n tämän kauden arvokkaimmaksi pelaajaksi. Hän johtaa liigan korintekijätilastoa 32,3 pisteen keskiarvolla ja on syöttötilastossa kolmantena 9,1 korisyötön keskiarvolla.

Minnesotaa vastaan Harden sai 15 heitostaan sisään vain kolme, mutta hän kirjautti seitsemän syöttöä, kaksi riistoa ja kaksi torjuntaa. Eric Gordon heitti Houstonille 30 pistettä, Clint Capela 20 ja Chris Paul 19.

Harden piti kuitenkin elossa 227 ottelun mittaiseksi kasvaneen sarjan pelejä, joissa hän on tehnyt vähintään 10 pistettä. Clevelandin LeBron James on tehnyt saman 834 peräkkäisessä ottelussa, mikä on tällä hetkellä NBA:n pisin yhä jatkuva sarja.