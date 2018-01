Dunnin kaksi etuhammasta vaurioitui ja hän joutui jättämään ottelun kesken. Dunn ei matkusta Bullsin mukana Atlantaan, missä Bulls pelaa lauantaina seuraavan ottelunsa Hawksia vastaan.

Atlanta on NBA:n itälohkon toiseksi viimeisenä. Se on voittanut 44 ottelustaan 13, kun Bullsin saldo on 17 voittoa 45 ottelusta.