Nadal puhalsi myrskyn lailla neljännelle kierrokselle

Rafael Nadal jyräsi Bosnia-Hertsegovinan Damir Dzumhurin tieltään ja eteni Australian avoimen tennisturnauksen neljännelle kierrokselle 6–1, 6–3, 6–1 -voitolla. Espanjalainen selvitti ottelun alle kahdessa tunnissa.

– Olin hyvin, hyvin keskittynyt. Olen erittäin tyytyväinen kaikkeen ja sunnuntaina saan seuraavan tilaisuuden, Nadal sanoi.

Nadal kohtaa seuraavaksi Argentiinan Diego Schwartzmanin.

Naisten neljänneksi sijoitettu Elina Svitolina pysäytti "tenniksen tulevaisuudeksi" mainostetun 15-vuotiaan Marta Kostyukin kahden ukrainalaispelaajan kohtaamisessa erin 6–2, 6–2.

– Hänellä on varmasti valoisa tulevaisuus. Minulle oli erittäin tärkeää päästä kolmannelta kierrokselta eteenpäin, Svitolina sanoi.

Svitolinan seuraava vastustaja on Tshekin Denisa Allertova, joka nuiji Puolan Magda Linetten 6–1, 6–4.

Viron Kontaveit 4. kierrokselle

Naisissa Viron Anett Kontaveit ylsi neljännelle kierrokselle tenniksen Australian avoimissa ensimmäisen kerran urallaan, kun hän kukisti naisten kaksinpelin seitsemänneksi sijoitetun latvialaisen Jelena Ostapenkon. Turnauksessa 32:nneksi sijoitettu Kontaveit vei avauserän 6–3 ja hävisi toisen musertavasti 1–6, mutta nousi ratkaisuerässä komeaan 6–3-voittoon.

– Rankkaa oli. Hän (Ostapenko) pelasi niin aggressiivisesti, Kontaveit huokaisi vajaan kahden tunnin taiston tauottua.

Päätöserässä pelattiin tasatahtia 3–3-tilanteeseen, kunnes Kontaveit otti ratkaisevan syötönmurron erän seitsemännessä pelissä. Tuo peli vei lähes 13 minuuttia.

– Aloitin todella hyvin. Pelasin hyvin ensimmäisen ja kolmannen erän, jossa pyrin vain pysymään hänen kyydissään, kunnes sain tuon breikin, Kontaveit tiivisti.

Kontaveit kohtaa neljännelllä kierroksella eli 16 parhaan joukossa Espanjan Carla Suarez Navarron, joka musersi Viron toiveet maan kahden tennistähden kohtaamisesta. Suarez kaatoi Kaia Kanepin 3–6, 6–1, 6–3.

Naisten kakkossijoitettu Caroline Wozniacki jatkaa ensimmäisen grand slam -tittelinsä jahtaamista. Tanskalainen Wozniacki oli toisella kierroksella suurissa vaikeuksissa Jana Fettin kanssa, mutta kolmas kierros sujui jo tyystin eri tahtiin. Hollannin Kiki Bertens jäi jalkoihin 6–4, 6–3.

Wozniacki ylsi neljännelle kierrokselle Australiassa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2013. Seuraavaksi vastaan tulee 19:nneksi sijoitettu Slovakian Magdalena Rybarikova.

– Hänellä on hyvä kämmenlyönti ja syöttö, joten minun on oltava valmiina kaikkeen. On syötettävä hyvin ja pidettävä palautukset sisällä, Wozniacki mietti menestysreseptiä jatkoon.