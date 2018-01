Teemu Rannikko valittiin Pohjois-Karjalan parhaaksi urheilijaksi vuonna 2017

Karjalaisen kultamitalilautakunta valitsi perjantai-iltana Joensuussa koripalloilija Teemu Rannikon Pohjois-Karjalan vuoden 2017 parhaaksi urheilijaksi.

Pelintekijä Rannikko johdatti Katajan koripallon Suomen mestariksi toukokuussa 2017. Rannikko valittiin finaalisarjan arvokkaimmaksi pelaajaksi. Loppukesästä Rannikko edusti Suomea koripallon EM-kotikisoissa.

Teemu Rannikko on historian toinen koripalloilija, joka on valittu Karjalaisen kultamitaliurheilijaksi. Ensimmäinen oli Eero Oksava vuonna 1977. Karjalaisen kultamitaliurheilija on valittu vuodesta 1952 lähtien. Valinnan tekee Karjalaisen kutsuma 15-henkinen asiantuntijaraati.

Vuosina 2010-2012 ja 2014-2016 kultamitaliurheilijan valinta kohdistui ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräiseen, joka on nimetty kultamitaliurheilijaksi useammin kuin kukaan toinen.